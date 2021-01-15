Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев

Количество онлайн-заказов в пяти самых популярных категориях выросло на 46%. Фото: unsplash

Украинцы стали чаще покупать мужскую одежду и обувь, электронику, смартфоны и детские игрушки.

На фоне внедрения январского локдауна количество онлайн-заказов в пяти самых популярных категориях выросло на 46%, сообщают аналитики OLX.

Такие данные называют, сравнив активность пользователей с даты объявления январского локдауна 9 декабря 2020 по 13 января 2021 с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 году из-за нестабильной работы офлайновых магазинов в наиболее популярных категориях количество онлайн-заказов возросло так:

- Мужская одежда - +123%. 136,2 тыс. заказов, средний чек 527 грн против 60,8 тыс. заказов и 543 грн в 2019 году;

- Мужская обувь - +94%. 113,9 тыс. заказов, средний чек 820 грн против 58,6 тыс. заказов и 833 грн в 2019 году;

- Электроника: Комплектующие и аксессуары - +74%. 130,4 тыс. заказов, средний чек 2700 грн против 74,8 тыс. заказов и 1500 грн в 2019 году;

- Смартфоны - +63%. 105,7 тыс. заказов средний чек 2700 грн против 64,8 тыс. заказов и таком же среднем чеке в 2019 году.

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В пять самых популярных категорий прошлого года попали также детские игрушки - 104,5 тыс. аказов, средний чек 515 грн.

С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.