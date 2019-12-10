Назвали четыре продукта, которые Украина больше всего продает за границу

Украина более всего экспортирует орехов и бобовых. Фото: Depositphotos

В прошлом сезоне за границу Украина больше всего продала орехов, яблок, бобовых и помидоров.

"Экспорт орехов по результатам 2018 года составил $117 миллионов. По категории "Плоды и орехи" украинские компании выручили $78 миллионов, а внешние продажи яблок достигли $15 миллионов. Не отстает овощной сегмент. Экспорт сушеных бобовых составил $115 миллионов. Бобовых овощей продали на $35 миллионов . Еще на $10 миллионов - помидоров", - сообщила эксперт с внешних рынков Ольга Трофимцева.

По ее словам, помидоры также занимают лидирующие позиции среди овощей, которые импортирует Украина. В прошлом году завезли на $37 млн.

"На втором месте по импорту - спаржа, третьем - лук. Однако ежегодно топовые позиции импорта меняются через предложение товаров на внутреннем рынке", - объясняет эксперт.

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Среди фруктов больше всего завозим из-за рубежа цитрусовых, бананов, ягод.

"Качество продукции должно стать фишкой, конкурентным преимуществом. Это товарный вид продукции, ее упаковка. Надо научиться четко считать цену, включая все логистические расходы, и понимать, насколько конкурентным можно быть на том или ином рынке. Но не стоит позиционировать украинскую продукцию как "дешевую". Лучше доказывать, что Украина - это о эксклюзивном качестве", - добавляет Трофимцева.

В августе-ноябре 2019-го в Украину завезли 200 тыс. т картофеля. Это преимущественно белорусская продукция. Даже в неурожайный 2010 год импортировали 20 тыс. т картофеля.