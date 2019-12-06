Картофель дешевеет, лук - дорожает: что происходит с ценами на овощи

Единственным овощем, который начал дорожать в декабре стал лук. Картофель начал дешеветь. Фото: growhow.in.ua

Картофель начал дешеветь. Это связано с рекордным импортом. Даже в неурожайный 2010 год завезли 20 тыс. т. В этом сезоне только за август-ноябрь - почти 200, рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Картофель продолжают импортировать, но меньшими темпами. Продукции хватает. Поэтому цена упала до 7-8 гривен за килограмм в опте. Столько стоит как украинская, так и белорусская продукция. В то же время последняя почти вдвое дешевле на рынке Беларуси. У нас стоит дороже из-за расходов на транспортировку, наценку перекупщиков", - объясняет эксперт.

По ее словам, ранее фермеры часть картофеля закладывали на хранение, а часть сразу продавали. Поэтому в августе цена была низкой. В этом году ту часть, которую вывезли на рынки, перекупили трейдеры.

"Цена начнет падать, когда фермеры выйдут на рынок с отечественной продукцией. Ее преимущественно держат в хранилищах, чтобы позже выгодно продать. Хотя в последнее время на рынке появился украинский картофель. Это либо продукция плохого качества, которая не может долго лежать, или та, которую производителям негде хранить", - говорит Гетьман.

Единственным овощем, который начал дорожать в декабре стал лук. За первые четыре дня декабря к стоимости добавил 5-7%.

"В Херсоне за килограмм в опте просят 4,8-5,5 гривен. Во Львове лук продают по 6,5-7 гривен за килограмм. Цена выросла из-за экспорта отечественной продукции за границу. Больше всего нашего лука закупает Молдова, Румыния, Польша. Кроме того, спрос на внутреннем рынке больше, чем реальное предложение лука в стране. Правда в этом сезоне имеем на 80% более низкую цену, чем была в аналогичный период прошлого года", - говорит Гетьман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что больше всего подорожало с начала года

Добавляет, что рекордно дешево стоит морковь - 3-5 грн. На Юге фермеры отказываются собирать морковь с полей, так как себестоимость продукции и затраты на ручной труд выше, чем ее рыночная стоимость. Цена стремительно рухнула из-за большого предложения.

"Не растет в цене свекла и капуста. Стоят дешевле, чем в прошлом году. Капусту в среднем продают по 4,5 гривен за килограмм. Свеклу - 4,4", - подытожила эксперт.

С начала года лидером по удорожанию стал картофель. Добавил к цене 90,2%, свидетельствуют расчеты Ассоциации поставщиков торговых сетей. Активно дорожать картофель начал в августе. Килограмм в опте стоил 10-12 грн. Прошлые два сезона цена была ниже минимум в 2,5 раза.