Назвали 6 самых актуальных диджитальних профессий

99% нашей жизни это социальные сети. Фото: pexels.com

В 2021 году 99% нашей жизни это социальные сети. Сайты, блоги, арты, тексты, вебдизайн - огромный простор для самовыражения и профессионального развития. Work.ua. сделал подборку из 6 самых актуальных диджитал-вакансий.

Копирайтер

Пишет для наполнения и продвижения сайтов, email-рассылок, лендингов, социальных сетей и корпоративных блогов. Копирайтер должен идеально владеть языками и знать все правила современного правописания. Ваши тексты должны хорошо индексироваться в поисковых системах, быть без воды и "цеплять" клиента. Зарабатывает в среднем 12 500 грн.

SMM-менеджер

Ведет профили в Instagram, Facebook, TikTok или Telegram-канале. Планирует, что подписчики будут читать, составляет контент-стратегию продвижения страниц, сотрудничает с блогерами и инфлюенсерами, устраивает интерактивы. Надо уметь писать посты, создавать иллюстрации и креативы, хорошо знать особенности каждой соцсети, настраивать параметры таргетированной рекламы, постоянно изучать свою целевую аудиторию. Средняя зарплата - 13500 грн.

Специалист по контекстной рекламе

Главная задача такого специалиста - продумывание и написание рекламных объявлений, отслеживание трафика. Он также создает медиаконтент для привлечения потенциальных клиентов на веб-ресурс. Специалисту по контекстной рекламе надо уметь работать с различными сервисами и интернет-инструментами от поисковых систем - Google AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Key Planner. В-третьих, иметь представление о том, как работает ремаркетинг. Уровень зарплаты - в среднем 17 500 грн.

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SEO-специалист

Работает над тем, чтобы сайт клиента или компании был в топе выдачи в поисковых системах и хорошо ранжувався. SEO-специалист должен отслеживать действия конкурентов, уметь определять бюджет для удачного продвижения и разбираться в подборе ключевых слов и настройке семантического ядра. Профессионалу придется изучать и программирования, и маркетинг, а также овладеть базовые навыки копирайтинга. Он четко ставить ТС команде, делать сайт удобным и интуитивно понятным, владеть Google Analytics, а в идеале еще и уметь пользоваться специальными программами, например, Netpeak Spider, Ahrefs. Зарплата - 15 000 грн в среднем.

Digital-маркетолог

Такой специалист полностью разрабатывает и внедряет медийные кампании, составляет и в дальнейшем тщательно анализирует портрет покупателя, а еще отвечает за коммуникацию между компанией и клиентом. Понадобятся навыки работы с HTML, CSS, Photoshop, опыт копирайтинга. Зарабатывает в среднем 17 500 гривен.

PR-специалист

Специалист этого направления должна составлять план активностей и инфоповодов для продвижения бренда, быть на связи со СМИ, формировать рекламный бюджет, писать прессрелизы и проводить пресс конференции. PR-специалист должен хорошо владеть инструментами PR, определять целевую аудиторию, разбираться в типах и структуре медиа, знать основы экономики, менеджмента и даже юриспруденции. В среднем зарплата такого специалиста - 17 500 грн.

Понять, какая в компании корпоративная культура, можно еще до трудоустройства. Надо только поставить рекрутеру нужные вопросы и сделать правильные выводы.