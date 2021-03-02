Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 874
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1404
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1458
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5688
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1791
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2250
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2367
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
Просмотров: 351
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 432
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 333
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1755
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 261
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
вторник, 02 марта 2021 21:10

Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании

  Комментировать
Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании
5 вопросов к рекрутеру о культуре компании. Фото: pexels.com

Понять, какая в компании корпоративная культура, можно еще до трудоустройства. Надо только поставить рекрутеру нужные вопросы и сделать правильные выводы.

О 5 возможных вопросов к рекрутера рассказала рекрутерка в Matic Ирина Сулацкая для Happy Monday.

Узнайте о бонусах

Бонусы могут отражать культуру компании.

"Если компания декларирует важность обучения и саморазвития для сотрудников, то будет их в этом поддерживать. Это может быть компенсация, стипендия на обучение, внутренний университет, корпоративные курсы иностранных языков и т.д.", - говорит Ирина Сулацкая.

Спросите о формате работы

Формат работы и командной сотрудничества внутри компании многое может сказать о ее культуре.

"Если компания транслирует work-life баланс, ее сотрудники не должны постоянно работать на выходных и по ночам. Если в компании приветствуется инициативность, то должен быть механизм, который позволяет каждому поделиться идеями, и короткий цикл обратной связи. Если компания транслирует открытость, то данные действительно должны быть доступны ", - рассказала рекрутерка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оформить резюме, которое привлечет внимание работодателя

Попросите описать команду и/или идеального кандидата

По словам експертки, ответ на этот вопрос даст вам понимание, с какими людьми вы будете работать, а именно люди и формируют внутреннюю культуру.

Выберите кейсов вопрос

"Хороший способ понять, как менеджмент ведет себя в отношении работников - поставить кейсов вопрос", - отмечает Ирина Сулацкая.

Например: "Случались ли у вас ситуации, когда клиент был недоволен работой команды? Что вы, как компания, совершили в таком случае? ".

Спросите прямо

"Вы можете без обиняков и обходных путей попросить рекрутера описать корпоративную культуру компании и ее ценности, а затем уточнить интересующие вас пункты", - подытожила експертка.

Вопросы могут быть такими:

- как компания поддерживает и развивает корпоративную культуру;

- как культура менялась с годами и почему;

- как интервьюеры проверяют cultural fit кандидатов (совпадение по культуре и ценностями) во время собеседований;

- какие качества поисковика для них обязательны.

Во время онлайн-собеседования важно, чтобы кандидатов не отвлекали посторонние факторы, чтобы обе стороны избежали дополнительного стресса. Чтобы не потерять потенциальное место работы, кандидатам советуют проверять исправность техники и наличие соответствующих онлайн-программ перед началом разговора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 14454
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 12492
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 10350
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
7
 Просмотров: 6876
Показали фото Дубинского и его авто после аварии
Показали фото Дубинского и его авто после аварии
4
 Просмотров: 5805
Экономика
Сообщили, когда украинцам покажут новые тарифы на газ
Сообщили, когда украинцам покажут новые тарифы на газ Просмотров: 657
Резкое подорожание свинины в Украину будет продолжаться
Резкое подорожание свинины в Украину будет продолжаться Просмотров: 585
Рада сделала шаг к увеличению алиментов
Рада сделала шаг к увеличению алиментов Просмотров: 459
В Украине растет задолженность по зарплатам
В Украине растет задолженность по зарплатам Просмотров: 108
Велосипеды, ролики, билеты на транспорт: что украинцы чаще всего покупали онлайн 2020-го
Велосипеды, ролики, билеты на транспорт: что украинцы чаще всего покупали онлайн 2020-го Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
4
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
Голосов: 26243
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть