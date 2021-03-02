Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании

5 вопросов к рекрутеру о культуре компании. Фото: pexels.com

Понять, какая в компании корпоративная культура, можно еще до трудоустройства. Надо только поставить рекрутеру нужные вопросы и сделать правильные выводы.

О 5 возможных вопросов к рекрутера рассказала рекрутерка в Matic Ирина Сулацкая для Happy Monday.

Узнайте о бонусах

Бонусы могут отражать культуру компании.

"Если компания декларирует важность обучения и саморазвития для сотрудников, то будет их в этом поддерживать. Это может быть компенсация, стипендия на обучение, внутренний университет, корпоративные курсы иностранных языков и т.д.", - говорит Ирина Сулацкая.

Спросите о формате работы

Формат работы и командной сотрудничества внутри компании многое может сказать о ее культуре.

"Если компания транслирует work-life баланс, ее сотрудники не должны постоянно работать на выходных и по ночам. Если в компании приветствуется инициативность, то должен быть механизм, который позволяет каждому поделиться идеями, и короткий цикл обратной связи. Если компания транслирует открытость, то данные действительно должны быть доступны ", - рассказала рекрутерка.

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Попросите описать команду и/или идеального кандидата

По словам експертки, ответ на этот вопрос даст вам понимание, с какими людьми вы будете работать, а именно люди и формируют внутреннюю культуру.

Выберите кейсов вопрос

"Хороший способ понять, как менеджмент ведет себя в отношении работников - поставить кейсов вопрос", - отмечает Ирина Сулацкая.

Например: "Случались ли у вас ситуации, когда клиент был недоволен работой команды? Что вы, как компания, совершили в таком случае? ".

Спросите прямо

"Вы можете без обиняков и обходных путей попросить рекрутера описать корпоративную культуру компании и ее ценности, а затем уточнить интересующие вас пункты", - подытожила експертка.

Вопросы могут быть такими:

- как компания поддерживает и развивает корпоративную культуру;

- как культура менялась с годами и почему;

- как интервьюеры проверяют cultural fit кандидатов (совпадение по культуре и ценностями) во время собеседований;

- какие качества поисковика для них обязательны.

Во время онлайн-собеседования важно, чтобы кандидатов не отвлекали посторонние факторы, чтобы обе стороны избежали дополнительного стресса. Чтобы не потерять потенциальное место работы, кандидатам советуют проверять исправность техники и наличие соответствующих онлайн-программ перед началом разговора.