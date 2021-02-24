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среда, 24 февраля 2021 17:40

Налог на Google, Netflix, Facebook: какие будут последствия

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Налог на Google, Netflix, Facebook: какие будут последствия
Техногиганты платят налоги в Австралии, Беларуси, Казахстане, России. Фото: pixabay.com

Верховная Рада хочет обязать интернет-гигантов - Google, Netflix, Facebook, работающих в Украине, платить налог на добавленную стоимость.

"Идея - не нова. Такая практика существует в Австралии, Беларуси, Казахстане, России. Правда, ставки налога отличаются от 2% до 27%. В украинской редакции закона речь идет о 20% налога на добавленную стоимость, что достаточно существенно ", - рассказал Gazeta.ua председатель правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк.

По его мнению, нововведение позволит увеличить поступления в госбюджет. Иностранные компании, как правило, добросовестные налогоплательщики.

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"Однако, учитывая, что ставка налога значительна, а также необходимость его администрирования на стороне иностранных компаний, которые под него подпадут, стоимость конечного продукта для потребителя подорожает. Пока трудно прогнозировать, это будет подорожание на 20% или компании таки возьмут на себя часть расходов ", - отметил Ростислав Дюк.

Кроме того специалист обратил внимание на то, что законопроект прошел только первое чтение. И как показывает украинская практика, инициатива может набрать другой формы ко второму чтению.

Минэкономики Украины опубликовало список моделей автомобилей, владельцам которых нужно уплатить налог в размере 25 тыс. грн. Заплатить придется за автомобили, стоимость которых составляет не менее 375 минималок, или 2,2 млн грн, а возраст не превышает 5 лет.

Автор: Евгения Давыденко
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