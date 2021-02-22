Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список

Заплатить придется за автомобили, стоимость которых составляет не менее 375 минималок. Фото: pexels.com

Минэкономики Украины опубликовало список моделей автомобилей, владельцам которых нужно уплатить налог в размере 25 тыс. грн.

Заплатить придется за автомобили, стоимость которых составляет не менее 375 минималок, или 2,2 млн грн, а возраст не превышает 5 лет, пишет Obozrevatel.

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Уплатить налог нужно в течение 60 дней. После 60, но до 90 дней добавляется штраф 10% от суммы. После 90 дней - 20%. В то же время автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Машиной в залоге можно пользоваться. Продать или подарить ее не получится. Налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения.