Накопительные пенсии могут ввести уже 2021 года

Солидарная пенсия исчерпывает себя как система, которая дает возможность получать достойные пенсии. Фото: pexels.com

Введение в Украине накопительной пенсионной системы планируется 2021 года.

Совместно с Министерством социальной политики правительство разработало стратегию внедрения такой системы. Кабмин активно работает с профильным комитетом Верховной Рады, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 9 февраля, во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Уверен, что в этом году мы все увидим уже введение законодательства и введение такой накопительной системы", - подчеркнул политик.

По словам премьер-министра, солидарная пенсия исчерпывает себя как система, которая дает возможность получать достойные пенсии.

1-й месяц 2021 года Пенсионный фонд Украины завершил с дефицитом. Из запланированных 22 млрд ЕСВ, было собрано 19,9 млрд грн.