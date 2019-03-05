Найти работу станет проще: чем будут заниматься карьерные советники

Карьерные советники нужны, чтобы объяснить украинцам, кого сейчас ищут на рынке труда. Фото: Кореспондент

При центрах занятости будут работать карьерные советники. Это один из пунктов в "Стратегии преодоления бедности в Украине".

"Карьерные советники нужны, чтобы помочь украинцам сориентироваться на рынке труда. Объяснить, кого сейчас ищут, какие навыки нужны, как должно выглядеть идеальное резюме", - рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

По ее словам, часто квалифицированные работники с опытом долго не могут найти работу.

"Чаще всего с такими проблемами сталкиваются бывшие частные предприниматели или руководители предприятий, которые закрылись. Они четко не понимают, как быть наемным работником, что происходит на рынке труда. Не знают, как правильно подать себя. Поэтому теряются в большом количестве вакансий", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему не удается преодолеть бедность в Украине: мнение финансиста

Карьерные советники должны стать мостиком между работодателями и соискателями.

"Они, например, могут проводить тестовые собеседования для тех, кто боится общаться с рекрутером", - резюмировала Татьяна Пашкина.

Правительство запланировало ряд мероприятий, чтобы снизить уровень бедности в Украине. Соответствующую стратегию Кабмин утвердил 20 февраля 2019-го. Основной акцент в документе - помочь человеку найти работу. Тогда он сможет обеспечивать себя.