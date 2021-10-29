Нафтогаз выиграл тендер на поставку газа в Молдову

Впервые за 30 лет Молдова получит газ не от России.Фото:facebook.com/NaftogazGroup

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom". Согласно этому документу, уже сегодня в Молдову будет поставлено 500 тыс. кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК на своем сайте.

"Национальная акционерная компания продолжит участвовать в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - отмечается на сайте компании.

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22 октября правительство Молдовы объявило чрезвычайное положение в энергетике. Кишиневу не удалось договориться о новом контракте с "Газпромом". Российская сторона запросила слишком высокую цену и потребовала в сжатые сроки вернуть долг. Впервые за 30 лет Молдова получит газ не от России. .