Нафтогаз придумал, как вместе с Молдовой обыграть Газпром

Молдавские компании за счет мощностей украинской ГТС могут закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа. Фото: Podrobnosti.ua

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019 года. Кроме того, в этом году завершается действие аналогичного договора между Moldovagaz и Газпромом.

"Раньше Молдова планировала диверсифицировать закупки за счет интерконнектора с Румынией, но его строительство затянулось. Сейчас начинает переговоры с Газпромом на слабых позициях через непростую политическую ситуацию в стране. Украина готова поддержать Молдову. Уже направили официальное письмо", - говорится на странице Нафтогаза в Facebook.

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Так, молдавские компании за счет мощностей украинской ГТС могут закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа.

"Молдова может закачать в наших ПХГ зимние запасы газа - мощность соединений между Молдовой и Украиной достаточная для доставки газа из хранилищ потребителям в холодные месяцы. Правда надо подписать соглашения между операторами ГТС наших стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами", - отметили в Нафтогазе.

Украина может не заключать нового контракта на транзит российского газа. Газ предлагают доставлять в ЕС на условиях "своп".