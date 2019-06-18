Нафтогаз объяснил, чем заменить контракт на транзит российского газа

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: www.epravda.com.ua

Украина может не заключать нового контракта на транзит российского газа. Газ предлагают доставлять в ЕС на условиях "своп".

"Если Россия отказывается заключать контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, то предлагаем Газпрома заключить с Нафтогазом договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа. Газпром будет передавать нам определенный объем газа на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами - Словакии, Венгрии, Польши, Румынии. Они будут брать на себя ответственность перед Газпромом за газ уже в их системах", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, это соответствует европейским требованиям и практикам. Кроме того, не надо отделять из-под подчинения НАК "Нафтогаза" ГТС. Ведь непроведение анбандлинга в Газпроме называют одной из причин, почему не могут заключить новый газовый контракт.

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"Например, если есть евро в России, а нужно, чтобы они появились в Германии, то можете либо договориться о переводе этих денег из России в Германию, или договориться об услугах перевозки этих евро из России в Германию. В первом случае евро должны быть получены в Германии, и вам должно быть все равно, как они там появятся. Во втором - ваши конкретные евро физически перевозят в Германию со всеми рисками такой перевозки. Перевод денег - это аналог операции "своп". Перевозка денег - это заказ услуг транспортировки", - объяснил Витренко.

Он добавил, что "своп" на газ с Газпромом могут заключить на 10 лет. Таким образом, в Европу будут поставлять 60 млрд куб. газа ежегодно.

Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.