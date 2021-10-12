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"Нафтогаз" предложил газ бюджетникам по более низкой цене

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&quot;Нафтогаз&quot; предложил газ бюджетникам по более низкой цене
Бюджетные учреждения в начале отопительного сезона оказались в затруднительном положении. Фото: fbc.ua/

Бюджетным и религиозным организациям предлагают покупать газ по фиксированной цене - 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 гривны). С таким предложением выступили в Нафтогазе. Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

"Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, который более, чем в два раза ниже текущей месячной цены", – заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

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Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты – объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Бюджетные и коммунальные учреждения в различных регионах Украины в начале отопительного сезона оказались в затруднительном положении, поскольку не могут закупить газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".

Больницы, школы, воинские части и другие учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35 - 45 грн/м, хотя должны это делать по 13,66 грн/м.

В Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения.

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