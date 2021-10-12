Школьников отправляют на каникулы: несколько областей объявили чрезвычайную ситуацию

Несколько областей Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для больниц и школ. Фото: pixabay.com

В Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения.

Поставщики отказываются предоставлять энергоноситель населению по ценам себестоимости, пишет "Зеркало недели".

"Ситуация в Хмельницкой области, как и во всей стране, критическая. Почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Он подчеркнул о необходимости переговоров с Нафтогазом для предоставления газа по 13,6 грн без НДС бюджетным учреждениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев включил отопление школам, на очереди - жилые дома

Проблему с отсутствием поставок газа председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий определил как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

В Днепропетровской области школьников отправят на двухнедельные каникулы из-за отсутствия отопления, сообщили в горсовете. Продлятся каникулы с 18 по 31 октября.

Городская комиссия ТЭБ и ЧС также признала ситуацию с поставками газа в бюджетные учреждения чрезвычайной.

ЧС по этой же причине ранее объявили в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В учреждениях здравоохранения, школах, садах, социальных учреждениях этих областей фиксировали примерно + 18°С. Бюджетные и коммунальные учреждения в различных регионах Украины в начале отопительного сезона оказались в затруднительном положении, поскольку не могут закупить газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины". Больницы, школы, воинские части и другие учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35 - 45 грн/м, хотя должны это делать по 13,66 грн/м.