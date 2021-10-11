Два региона объявили чрезвычайную ситуацию

Город Ивано-Франковск и Закарпатская область объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения. Фото: pixabay.com

Город Ивано-Франковск и Закарпатская область объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения.

А это - учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения. Сейчас там около 18 градусов тепла, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета. А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях. А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения. Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей", - написал в Марцинкив в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе стремительно обвалилась цена на газ

На Закарпатье также объявили чрезвычайную ситуацию из-за отказа компаний поставлять газ бюджетным учреждениям по льготным ценам. Компании, которые до роста цен выиграли торги и заключили договора на поставку газа, отказываются это делать: цена в договорах значительно ниже сегодняшней рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. Но цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", - сказал во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает zaxid.net.

В Закарпатской ОГА добавляют, что возможен вариант выхода из кризисной ситуации - это введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для бюджетных учреждений Закарпатья на отопительный период 2021-2022 годов.

Бюджетные и коммунальные учреждения в различных регионах Украины в начале отопительного сезона оказались в затруднительном положении, поскольку не могут закупить газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас больницы, школы, воинские части и другие учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35-45 грн/м, хотя должны это делать по 13,66 грн/м.