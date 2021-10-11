Два региона объявили чрезвычайную ситуацию

 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 1521
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 747
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1143
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1233
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2871
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5292
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 900
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1944
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 657
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
5
6
8
7
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах &quot;Интерсити&quot; - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Видео
Все видео
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1197
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 540
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 468
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 15:41

Два региона объявили чрезвычайную ситуацию

  Комментировать
Два региона объявили чрезвычайную ситуацию
Город Ивано-Франковск и Закарпатская область объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения. Фото: pixabay.com

Город Ивано-Франковск и Закарпатская область объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа в бюджетные учреждения.

А это - учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения. Сейчас там около 18 градусов тепла, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета. А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях. А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения. Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей", - написал в Марцинкив в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе стремительно обвалилась цена на газ

На Закарпатье также объявили чрезвычайную ситуацию из-за отказа компаний поставлять газ бюджетным учреждениям по льготным ценам. Компании, которые до роста цен выиграли торги и заключили договора на поставку газа, отказываются это делать: цена в договорах значительно ниже сегодняшней рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. Но цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", - сказал во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает zaxid.net.

В Закарпатской ОГА добавляют, что возможен вариант выхода из кризисной ситуации - это введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для бюджетных учреждений Закарпатья на отопительный период 2021-2022 годов.

Бюджетные и коммунальные учреждения в различных регионах Украины в начале отопительного сезона оказались в затруднительном положении, поскольку не могут закупить газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас больницы, школы, воинские части и другие учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35-45 грн/м, хотя должны это делать по 13,66 грн/м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два региона объявили чрезвычайную ситуацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Вселенский патриархат разбил план российской церкви

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5688
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4869
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4635
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 4140
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4115
Общество
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими Просмотров: 72
Дождь будет переходить в снег: погода разозлит украинцев переменчивостью
Дождь будет переходить в снег: погода разозлит украинцев переменчивостью Просмотров: 306
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
5
 Просмотров: 891
Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко
Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко Просмотров: 369
Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных
Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных Просмотров: 954
Больше всего комментируют
6
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
5
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
3
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
2
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
Голосов: 57241
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть