Нафтогаз повысил цены на сентябрь

 
Ексклюзивы
1/5
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
1 Просмотров: 900
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 900
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5103
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10494
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 882
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 522
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 639
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1710
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 963
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 936
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1566
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1206
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1701
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 396
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 12:11

Нафтогаз повысил цены на сентябрь

  Комментировать
Нафтогаз повысил цены на сентябрь
Нафтогаз повысил цены в сентябре для более 500 тыс. клиентов. Фото: Елена Луценко Gazeta.ua

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", в сентябре установила тариф на газ для своих клиентов на уровне 12 грн/куб. м. Это на 22 коп. больше августа. Тогда было 11,78 грн/куб. м.

Газ от поставщика "последней надежды" получают более 500 тыс. клиентов, сообщают на сайте компании. Он поставляет газ в те регионы, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств.

Годовой тарифный план "Фиксированный" от "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Нафтогаз как поставщик "последней надежды" обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, а также в городе Шепетовка Хмельницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коммунальные услуги снова будут отключать за долги

Газоснабжающие компании обнародовали на сайтах месячные тарифы на газ для населения на сентябрь. В частности, Киевгазэнерджи продает газ по 19,80 грн/куб. м. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 грн/куб. м. "Черкассы газзбут" продает газ по 16,76 грн/куб. м, "Умань газзбут" - по 16,78 грн/куб. м. При этом годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогаз повысил цены на сентябрь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Председатель правительства застрелил жену и себя

В Братиславе мужчина массово расстрелял людей

Взрыв бомбы убил президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 11971
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 9783
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 1 Просмотров: 6642
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5103
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 5076
Экономика
Валюта подорожала: свежий курс от НБУ
Валюта подорожала: свежий курс от НБУ Просмотров: 594
Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки
Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки
 Просмотров: 378
Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций
Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций Просмотров: 306
Что будет с курсом доллара на следующей неделе - аналитика
Что будет с курсом доллара на следующей неделе - аналитика Просмотров: 423
Арбузный коллапс: цены на ягоду рекордно снизились
Арбузный коллапс: цены на ягоду рекордно снизились Просмотров: 738
Больше всего комментируют
29
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
4
Испытали атомную бомбу
4
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
Голосов: 26826
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть