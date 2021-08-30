Нафтогаз повысил цены на сентябрь

Нафтогаз повысил цены в сентябре для более 500 тыс. клиентов. Фото: Елена Луценко Gazeta.ua

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", в сентябре установила тариф на газ для своих клиентов на уровне 12 грн/куб. м. Это на 22 коп. больше августа. Тогда было 11,78 грн/куб. м.

Газ от поставщика "последней надежды" получают более 500 тыс. клиентов, сообщают на сайте компании. Он поставляет газ в те регионы, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств.

Годовой тарифный план "Фиксированный" от "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Нафтогаз как поставщик "последней надежды" обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, а также в городе Шепетовка Хмельницкой области.

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Газоснабжающие компании обнародовали на сайтах месячные тарифы на газ для населения на сентябрь. В частности, Киевгазэнерджи продает газ по 19,80 грн/куб. м. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 грн/куб. м. "Черкассы газзбут" продает газ по 16,76 грн/куб. м, "Умань газзбут" - по 16,78 грн/куб. м. При этом годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.