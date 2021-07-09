Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды"

Поставщик "последней надежды" — это поставщик природного газа, определенный Кабмином, который не имеет права отказать в заключении договора. Фото: pixabay.com

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг приняла решение об автоматическом переходе потребителей газа в ГК "Нафтогаз Украины".

Решение вступает в силу 1 августа, сообщает НКРЭКУ. Им предусматривается автоматическое поступление газа поставщиком "последней надежды" производителям тепловой энергии, если:

- производитель тепловой энергии остался без поставщика;

- у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя.

"Это важное решение для защиты прав потребителей. После его принятия каждый потребитель всегда будет обеспечен теплом. Даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, поставщиком автоматически становится государственная НАК", - заявил глава регулятора Валерий Тарасюк.

Поставщик "последней надежды" — это определенный Кабмином поставщик природного газа, который не имеет права отказать в заключении договора поставки природного газа на законодательно ограниченный промежуток времени.

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Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, "Нафтогаз Украины" установил месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн/куб. Повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать.