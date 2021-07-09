Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды"

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 792
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2 Просмотров: 981
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 765
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 396
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1260
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1305
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 162
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1089
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
7
14
5
17
15
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Видео
Все видео
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 549
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2520
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 261
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 10:42

Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды"

  Комментировать
Потребителей газа автоматически переведут к поставщику &quot;последней надежды&quot;
Поставщик "последней надежды" — это поставщик природного газа, определенный Кабмином, который не имеет права отказать в заключении договора. Фото: pixabay.com

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг приняла решение об автоматическом переходе потребителей газа в ГК "Нафтогаз Украины".

Решение вступает в силу 1 августа, сообщает НКРЭКУ. Им предусматривается автоматическое поступление газа поставщиком "последней надежды" производителям тепловой энергии, если:

- производитель тепловой энергии остался без поставщика;

- у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя.

"Это важное решение для защиты прав потребителей. После его принятия каждый потребитель всегда будет обеспечен теплом. Даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, поставщиком автоматически становится государственная НАК", - заявил глава регулятора Валерий Тарасюк.

Поставщик "последней надежды" — это определенный Кабмином поставщик природного газа, который не имеет права отказать в заключении договора поставки природного газа на законодательно ограниченный промежуток времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп "Слуги народа" обвинил Нафтогаз в отказе от прозрачных закупок

Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, "Нафтогаз Украины" установил месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн/куб. Повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потребителей газа автоматически переведут к поставщику "последней надежды"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец напал на российского чиновника в Польше

Тому Хэнксу 65: чем живет актер и какие роли принесли ему популярность

Открыли "сидящий" памятник Шевченку

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10612
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 8280
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 5787
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей &quot;Голоса страны&quot;
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей "Голоса страны"
5
 Просмотров: 5220
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4527
Экономика
В Украине резко подскочили цены на сладости - назвали причины
В Украине резко подскочили цены на сладости - назвали причины
Нацбанк обновил курс валют перед выходными
Нацбанк обновил курс валют перед выходными Просмотров: 288
В Украине подорожают яйца
В Украине подорожают яйца Просмотров: 369
Где украинцам заработать летом
Где украинцам заработать летом
 Просмотров: 261
Ринок земли: в каких областях заключили больше сделок
Ринок земли: в каких областях заключили больше сделок Просмотров: 423
Больше всего комментируют
7
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 26645
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть