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четверг, 08 июля 2021 13:12

Нардеп "Слуги народа" обвинил Нафтогаз в отказе от прозрачных закупок

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Отказ НАК Нафтогаз Украины от закупок через систему Prozorro ставит под вопрос необходимость компании нынешнего состава наблюдательного совета.

Об этом написал депутат фракции Слуга Народа Алексей Мовчан, комментируя пост в Facebook директора по трансформационным процессам группы Нафтогаз Отто Ватерландера с сообщением об изменениях в закупочной политике НАК.

"Украина делала реформу публичных закупок в соответствии с рекомендациями OECD. Система Prozorro признана одной из лучших систем в мире для проведения закупок. А еще Украина делала реформу корпоративного управления согласно принципам того же OECD. Если Нафтогаз не хочет использовать Prozorro для закупок, то может ему и Наблюдательный совет такой дорогостоящий не нужен? Если вы декларируете прозрачность и использование лучших практик управления, то путь в обход системы Prozorro – ошибочный путь", - заявил Мовчан.

 

Ранее СМИ писали о том, что директор по трансформационным процессам группы Нафтогаз Отто Ватерландера инициировал отказ НАК "Нафтогаз Украины" от закупок через систему Prozorro.

Также ранее стало известно, что несмотря на убытки в размере почти 700 млн долларов в 2020 году, топ-менеджмент "Нафтогаза" получил 30 млн долларов бонусов за свою работу в прошлом году.

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