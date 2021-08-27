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пятница, 27 августа 2021 17:05

Цены на газ на сентябрь выросли до 20 грн/куб. м

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Газоснабжающие компании обнародовали на сайтах месячные тарифы на газ для населения на сентябрь.

В частности, Киевгазенерджи продает газ по 19,80 грн/куб. м. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 грн/куб. м. "Черкассы газзбут" продает газ по 16,76 грн/куб. м, "Умань газзбут" - по 16,78 грн/куб. м.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов и оставили только летнее предложение
Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов и оставили только летнее предложение

В сентябре цены выросли. При этом годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее, пишет РБК-Украина.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов и оставили только летнее предложение. Это касается компаний под брендом "Твой Газзбут", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и "Нафтогаз Украины".

Некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового. YASNO продает газ по 8,94 грн/куб. м на сентябрь или до конца сезона.

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Базовые годовые фиксированные цены колеблются от 7,80 грн/куб. м и до 13,50 грн/куб. м. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн/куб. м. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 грн/куб. м. ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб. м.

Цены на газ для бытовых потребителей зафиксированы на год. Они не будут увеличиваться даже из-за сезонных колебаний цен на европейских хабах, сообщили в Нафтогазе.

Цена на газ зафиксирована с 1 мая. С этого дня все поставщики перевели клиентов на годовой тарифный план.

Нафтогаз установил своим клиентам одну из самых выгодных цен на рынке - 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки. Эта цена будет актуальна на протяжении года. В отопительный сезон клиенты компании будут платить по тарифному плану "Фиксированный" - 7,96 грн/куб. м. Об этом сообщили в Нафтогазе.

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