В Нафтогазе объяснили, кто будет платить меньше

Цены на газ для бытовых потребителей зафиксированы на год. Они не будут увеличиваться даже из-за сезонных колебаний цен на европейских хабах, сообщили в Нафтогазе.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Поставщики установили разные цены на год - от 7,8 грн/куб и до 13,5 грн/куб

Цена на газ зафиксирована с 1 мая. С этого дня все поставщики перевели клиентов на годовой тарифный план.

"Нафтогаз установил своим клиентам одну из самых выгодных цен на рынке - 7,96 гривны за кубометр с НДС, без стоимости доставки. Эта цена будет актуальна и осенью, и зимой, и даже в апреле. Нет поводов для волнений. Мы зафиксировали цену и крепко держим. В отопительный сезон клиенты нашей компании будут платить по тарифному плану "Фиксированный" - 7,96 гривны за кубометр. И ни копеечкой больше", - заверили в Нафтогазе.

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Поставщики установили разные цены на год - от 7,8 грн/куб.м и до 13,5 грн/куб.м.

Компания-поставщик газа "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для бытовых абонентов на 10% по сравнению с июнем. 1 куб.м в июле будет стоить 13,13 грн. В июне украинцы платили 11,94 грн/куб.м. Цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь по-прежнему действует фиксированная цена - 7,96 грн/куб.м. Нафтогаз обслуживает почти 1 млн бытовых абонентов.