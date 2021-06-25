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пятница, 25 июня 2021 13:51

Цену на газ опять подняли: сколько придется заплатить

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Цену на газ опять подняли: сколько придется заплатить
Один кубометр в июле будет стоить 13,13 грн. Фото: Елена Луценко

Компания-поставщик газа "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для бытовых абонентов на 10% по сравнению с июнем. 1 куб.м в июле будет стоить 13,13 грн. В июне украинцы платили 11,94 грн за кубометр.

Цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь по-прежнему действует фиксированная цена - 7,96 грн/куб.м.

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Нафтогаз обслуживает почти 1 млн бытовых абонентов.

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%.

За последний год тарифы поднялись на 35,3%, сообщает Государственная служба статистики.

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