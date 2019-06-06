Начали продавать билеты на поезд в Словакию

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда Кошице-Мукачево-Кошице.
Они будут курсировать с 9 июня. Стоимость билета составит 7,5 евро, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
По европути будут курсировать два дизель-поезда ZSSK.
"В Мукачево у этих поездов будет удобная стыковка с поездами до практически всех регионов Украины. Со словацкой стороны будет удобная стыковка с поездами Интерсити и ночными поездами в Прагу, Братиславу и другие города ЕС", - рассказали в Укрзализныци.
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Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.
Новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах функционирует уже год. За это время через него проехало почти 19 тыс поездов - сообщается на сайте Укрзализныци.
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