Начали продавать билеты на поезд в Словакию

Появились билеты на на поезда Кошице-Мукачево-Кошице. Фото: "Корреспондент"

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда Кошице-Мукачево-Кошице.

Они будут курсировать с 9 июня. Стоимость билета составит 7,5 евро, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По европути будут курсировать два дизель-поезда ZSSK.

"В Мукачево у этих поездов будет удобная стыковка с поездами до практически всех регионов Украины. Со словацкой стороны будет удобная стыковка с поездами Интерсити и ночными поездами в Прагу, Братиславу и другие города ЕС", - рассказали в Укрзализныци.

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Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.

Новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах функционирует уже год. За это время через него проехало почти 19 тыс поездов - сообщается на сайте Укрзализныци.