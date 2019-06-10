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понедельник, 10 июня 2019 09:15

Начали начислять штрафы за коммуналку

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Начали начислять штрафы за коммуналку
С 10 июня в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Фото - Podrobnosti.ua

С сегодняшнего дня, 10 июня, в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги.

Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1 + 1".

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Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

1 мая 2019-го вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах. Согласно ему, за несвоевременную оплату коммунальных услуг украинцам будут начислять пеню. За долг в 1000 грн ежесуточно будут добавляться 10 коп. штрафа.

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Дата
10
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