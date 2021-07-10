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среда, 14 июля 2021 08:10

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

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Начал действовать закон о коллекторах: подробности
Закон вводит четкие правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности. Фото: pixabay.com

14 июля вступил в действие закон о коллекторах. Верховная Рада его приняла 19 марта. Вступил в силу с 14 апреля. Предусматривал три месяца переходного периода, чтобы Нацбанк и участники рынка могли приспособиться к новым условиям работы.

Документ должен защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Вводит четкие правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности. Банки и финансовые компании должны сообщать клиентам о привлечении коллекторской компании или уступке права требования долга новому кредитору. Заключать договора можно с фирмами, которые включены в реестр Нацбанка.

Во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое название, имя и фамилию представителя, основание для обращения и размер просроченной задолженности, номер телефона, адрес для переписки. По требованию потребителя - предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

Коллекторы могут звонить должникам, назначать личную встречу, если человек не против. Присылать текстовые и голосовые сообщения, письма с пометкой "Вручить лично" по месту жительства, пребывания или работы физического лица.

Запрещены действия, посягающие на права, свободы, собственность потребителя, его близких лиц, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, деловую репутацию. Нельзя использовать угрозы, шантаж, вводить потребителя, его близких в заблуждение относительно:

- размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности. А также последствий для потребителя, его близких, поручителя, третьих лиц, которые дали согласие на такое взаимодействие, в случае невыполнения условий договора о потребительском кредите;

- передачи вопроса о погашении просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности применения к должнику мер административного и уголовного преследования.

Запрещено по собственной инициативе взаимодействовать с потребителем, его родственниками, поручителем в период с 20.00 до 9.00. Также в выходные, праздничные и нерабочие дни. Скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или отправляется уведомление. Использовать функцию автодозвона более 30 мин в сутки. Нельзя на конвертах или сообщениях, направляемых потребителю, размещать сведения, прямо или косвенно указывающие на наличие задолженности. Использовать надписи "исполнительный документ", "решение о взыскании", "уведомление о выселении". А также наименования органов государственной власти, в том числе лиц, осуществляющих полномочия в сфере принудительного исполнения решений. Запрещено каким-либо образом сообщать третьим лицам о задолженности потребителя.

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За несоблюдение требований по работе с потребителями во время урегулирования просроченной задолженности предусмотрены штрафы от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан, в зависимости от вида нарушения. Также Нацбанк может временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности или исключить ее из реестра, отозвать лицензию.

"Действительно ли закон урегулирует деятельность коллекторов и поможет защитить граждан, будет зависеть от действий Нацбанка. Однозначно - закон легализует коллекторскую деятельность. Есть положительные моменты - создается реестр коллекторов, вводятся правила поведения, их будут штрафовать, исключать из реестра в случае нарушений. На самом деле должнику еще нужно будет доказать, что именно конкретная коллекторская компания ведет себя неправомерно. В основном законы, которые были в последнее время приняты, все были направлены на защиту прав кредиторов, а не потребителей", - рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

"Плюс закона - он регулирует коллекторскую деятельность. Появится реестр таких организаций. Компании вне его не смогут проводить действия по принуждению должников погасить долг. Нацбанк будет принимать жалобы граждан. Штрафовать и исключать нарушителей из реестра. И формально компания не будет иметь права заниматься дальше этой деятельностью. Закон ограничивает количество звонков, писем, не может быть шантажа, угроз как было раньше. Коллекторы не имеют права входить в квартиру должника. То есть нивелируется вся работа, как было раньше. С другой стороны, неэффективным этот закон будет из-за того, что должникам придется собирать доказательства, чтобы наказать недобросовестных коллекторов. Надо еще доказать, что действительно происходило психологическое давление с помощью звонков или физических визитов. Придется обратиться к оператору мобильной связи за распечаткой звонков, предоставить записи разговоров. А коллекторские организации будут защищаться и опровергать приведенные доказательства, предоставлять свои. Однозначно, украинцам понадобится помощь юристов, чтобы доказать свою правоту. Потому что коллекторов очень трудно самостоятельно привлечь к ответственности", - говорит адвокат Юрий Криворучко.

С начала года Нацбанк получил 3142 письменных и 8258 устных жалоб на коллекторов. 1442 должника пожаловались на неэтичное поведение коллекторов. 1189 заявили об использовании персональных данных. 398 сообщили об агрессивном поведении работников коллекторских служб. 133 человека заявили о разглашении персональных данных.

Сейчас более 2 млн. украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%, сообщает Опендатабот.

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Дата
14
июля

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

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