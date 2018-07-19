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пятница, 20 июля 2018 07:10

Нацбанк шокировал курсом доллара

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Нацбанк шокировал курсом доллара
Доллар подорожал на 17 коп., евро - на 13 коп. Фото: sozcu.com.tr

Национальный банк Украины на 20 июля установил курс доллара на уровне 26,47 грн. Это на 17 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 30,67 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,37 грн, продают по 26,49 грн.

За евро предлагают 30,67 грн. Продают по 30,82 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

В 2019 году Кабмин прогнозирует рост ВВП Украины в среднем до 4 трлн грн. Прогноз развития страны представили в 3 сценариях. Первый базовый сценарий - это продолжение заложенного в бюджет на 2018 год. Второй - содержит положительные и отрицательные эффекты после реализации сложных реформ. Третий - совпадает с первым, однако предусматривает худшие внешние условия и медленный рост внешних торговых партнеров.

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Дата
20
июля

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