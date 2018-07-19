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четверг, 19 июля 2018 07:36

Каким будет курс доллара до конца лета

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Каким будет курс доллара до конца лета
До конца лета доллар можно будет купить за 26-26,5 грн. Фото: Politeka

К осени курс доллара существенно не изменится. За один доллар украинцы будут платить 26-26,5 грн.

Резких скачков курса в ближайшие полтора месяца не ожидается, сообщил "Обозреватель".

"Если мы говорим до конца лета, то вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар - он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. Выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает сегодняшний день никто", - сказал Максим Праздников, экономический эксперт.

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В 2019 году Кабмин прогнозирует рост ВВП Украины в среднем до 4 трлн грн. Прогноз развития страны представили в 3 сценариях. Первый базовый сценарий - это продолжение заложенного в бюджет на 2018 год. Второй - содержит положительные и отрицательные эффекты после реализации сложных реформ. Третий - совпадает с первым, однако предусматривает худшие внешние условия и медленный рост внешних торговых партнеров.

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