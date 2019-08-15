Нацбанк перед выходными поднял курс доллара

Доллар подорожал на 8 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 16 августа установил курс доллара на уровне 25,32 грн. Это на 8 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 28,23 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,77 грн, продают по 25,35 грн.

За евро предлагают 28,11 грн. Продают по 28,01 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.