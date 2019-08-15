Нацбанк перед выходными поднял курс доллара

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 441
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1521
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1647
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1116
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1593
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 450
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1521
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 198
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 07:10

Нацбанк перед выходными поднял курс доллара

  Комментировать
Нацбанк перед выходными поднял курс доллара
Доллар подорожал на 8 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 16 августа установил курс доллара на уровне 25,32 грн. Это на 8 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 28,23 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики

В обменниках доллар покупают по 25,77 грн, продают по 25,35 грн.

За евро предлагают 28,11 грн. Продают по 28,01 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк перед выходными поднял курс доллара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 97891
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 24230
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 22257
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 22248
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14988
Экономика
"Укрпочта" заявила о росте тарифов
"Укрпочта" заявила о росте тарифов Просмотров: 81
Коллекторам запретили выкупать кредиты: подробности
Коллекторам запретили выкупать кредиты: подробности
 Просмотров: 819
Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики
Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики Просмотров: 1296
Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт
Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт Просмотров: 144
Налог на доходы: киевлянин пополнил бюджет на 1 млрд грн
Налог на доходы: киевлянин пополнил бюджет на 1 млрд грн Просмотров: 468
Больше всего комментируют
35
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
5
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Голосов: 21362
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua