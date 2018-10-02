Нацбанк не удержал курс доллара

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 3 октября установил курс доллара на уровне 28,27 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,63 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,11 грн, продают по 28,17 грн.

За евро предлагают 32,58 грн. Продают по 32,29 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

В следующем году рост ВВП в Украине составит 3%, цены вырастут на 7,4%, а минимальная зарплата увеличится с 3723 до 4173 грн. Бюджет на субсидии составит 55 млрд грн, а на оборону потратят 209 млрд грн. Такие данные заложены в проекте бюджета на 2019 год.