На Винниковскую табачную фабрику зашел израильский инвестор

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион: "Инвесторы опасаются зайти в страну, где до сих пор существует коррупция". Фото: Еспресо.TV

Несмотря на высокий уровень коррупции и недоверие к судебной власти, в Украине достаточно прозрачных и привлекательных для международных инвесторов бизнесов.

Об этом в интервью "Захід.Нет" сообщил посол Израиля в Украине Джоель Лион.

По его словам, первым регионом, куда стал заходить большой израильский бизнес, стала Львовская область. Одно из главных условий сотрудничества — законная и прозрачная деятельность компаний.

"Мой друг инвестировал в Винниковскую табачную фабрику. Это пример того, что израильтяне могут делать", — сообщил Джоель Лион.

При этом он высоко оценил усилия власти в направлении борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.

"Ваша страна все еще в круговороте изменений. Наши инвесторы побаиваются приходить сюда. Много компаний, которые торгуют на рынке акций, не могут позволить себе зайти в страну, где до сих пор существует коррупция. Вы потрясающе большую работу делаете за последние шесть месяцев для борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы", — заявил посол.

Он также отметил высокий потенциал для экономического сотрудничества Украины и Израиля. В частности, в направлении агро-, водного хозяйства, переработки ТБО.

"Учитывая ваши ресурсы и наш опыт, мы можем делать великие вещи", - подытожил посол.