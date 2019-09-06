На скважине "Укргазвыдобування" произошла авария из-за трубы китайского производства - источник

В Полтавской области произошла авария во время бурения скважины компанией "Укргазвыдобування". Фото: Экономическая правда

В Полтавской области произошла авария при бурении скважины компанией "Укргазвыдобування" - на глубине 6 километров произошел обрыв бурильной трубы, пострадавших нет.

Об этом корреспонденту "Апострофа" сообщил источник в НАК "Нефтегаз Украины".

По информации источника, при бурении, приведшем к аварии, были применены трубы китайского производства.

"Разрыв трубы произошел в месте, где трубы не должны разрываться", - отметил источник.

После инцидента остаток бурильной колонны был поднят на поверхность из скважины.

Ранее компания "Укргазвыдобування" заключили контракт на поставку труб китайской компании Jiangsu Elite Petroleum Technology.

"Когда завершили спектральный анализ, то выяснилось, что на этапе производства круглой заготовки не был выдержан определенный качественный параметр. Это и привело к аварии. УГД просто физически не могло проконтролировать плавку", - сообщил источник.

Стоимость бурения одной скважины в Украине оценивается в $10-15 млн.

АО "Укргазвыдобування" - 100% дочернее предприятие НАК "Нефтегаз Украины". В 2018 году оно обеспечило добычу природного газа на уровне 15,496 млрд кубометров, что является рекордным показателем за последние 25 лет.