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вторник, 06 июля 2021 11:27

На рынке электроэнергии началось расследование из-за антиконкурентных действий

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Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении участников рынка электроэнергии. Хотят установить, были ли признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Автор: Елена Луценко
  РДН 2 июля снизился на 40%, а цена - на 29%. В то же время существенно вырос рынок двусторонних договоров
РДН 2 июля снизился на 40%, а цена - на 29%. В то же время существенно вырос рынок двусторонних договоров

Регулятор зафиксировал резкое снижение спроса в течение последних нескольких дней. Произошло резкое уменьшение закупки электроэнергии на рынке на сутки вперед некоторыми участниками рынка вместе с одновременным увеличением объемов закупки на рынке двусторонних договоров.

"По данным веб-портала государственного предприятия "Оператор рынка", объемы торгов на рынке на сутки вперед за 2 июля составили 58 377,20 мегаватт-часов. Это на 35,5% меньше, чем в предыдущий день. В то же время средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед 2 июля составила 1 151,82 гривны за мегаватт-час. Это - на 22,2% ниже по сравнению с 1 июля", - сообщили в Аантимонопольном комитете.

Зафиксировали снижение средневзвешенной цены на рынке на сутки вперед в зоне Объединенной энергетической системы Украины на 28,69% по состоянию на 2 июля. Накануне она составила 1 034,52 грн за МВт-ч без НДС.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объем РДН 2 июля снизился на 40%, а цена - на 29%. В то же время существенно вырос рынок двусторонних договоров.

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"По мнению специалистов Антимонопольного комитета, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии. Оно могло повлиять и на снижение цены на РДН через уменьшение спроса. Похожие действия отдельных участников рынка происходят периодически и могут быть умышленными. Синхронность и периодичность таких действий может привести как к уменьшению цены на рынке на сутки вперед, так и к ее росту, затем - к изменению уровня конкуренции на рынке. Это может быть связано с незаконными антиконкурентными согласованными действиями на рынке электроэнергии, - сообщили в комитете.

Регулятор провел экстренное внеочередное заседание из-за резкого снижения 2-4 июля цены электроэнергии на рынке на сутки вперед. Приняли решение для стабилизации ситуации на рынке.

"С целью увеличения спроса на рынке на сутки вперед, Регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь. Также Регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия, в размере 50 процентов их месячного объема продаж электрической энергии", - сообщают в НКРЕКП.

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Дата
06
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