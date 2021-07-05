Ограничили минимальную цену электроэнергии — Регулятор

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, экстренно ограничила минимальную цену электроэнергии.

Автор: Елена Луценко Регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь

Регулятор провел экстренное внеочередное заседание из-за резкого снижения 2-4 июля цены электроэнергии на рынке на сутки вперед. Приняли решение для стабилизации ситуации на рынке.

"С целью увеличения спроса на рынке на сутки вперед, Регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь. Также Регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия, в размере 50 процентов их месячного объема продаж электрической энергии", - сообщают в НКРЕКП.

Установили минимальное ценовое ограничение на рынке в сутки вперед, ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения. Ограничение будет действовать до 8 июля этого года и соответствуют последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП "Энергоатом", проиндексированных на индекс цен производителей промышленной продукции и составляет 734,9 грн/МВт•ч.

Регулятор объявил о начале процедуры расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии. Это сделали для оценки действий участников рынка.

В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" наблюдается резкое снижение цены. Оно вызвано выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров. Объем РДН 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32 293 МВт•ч. или на 40% к уровню 47 943 МВт•ч. Как следствие, средневзвешенная цена РДН уменьшилась на 29% до уровня 1034,5 грн/МВт•ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.