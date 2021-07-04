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воскресенье, 04 июля 2021 17:36

На рынке "на сутки вперед" резко снизилась цена

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На рынке &quot;на сутки вперед&quot; резко снизилась цена
Резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РДН некоторыми участниками рынка. Фото: minfin.com.ua

В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РДН) наблюдается резкое снижение цены. Оно вызвано выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД).

Объем РДН 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32293 МВт•ч. или на 40% к уровню 47943 МВт•ч. Как следствие, средневзвешенная цена РДН уменьшилась на 29% до уровня 1034,5 грн/МВт•ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.

Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РДН некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией Д.Трейдинг (группа ДТЭК). В частности, ООО "Д.Трейдинг" уменьшила закупку электроэнергии на РДН на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц.

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Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РДН (путем уменьшения спроса) или повышать цену РДН (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований. Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию.

Эта проблематика находится, в том числе, в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена ​​Антимонопольному комитету Украины для проведения расследования.

Учитывая вышеуказанные действия участников рынка, которые приводят к ценовой дестабилизации "рынка на сутки вперед" (стремительный рост цены и/или резкий обвал цены), НКРЭКУ в который раз рекомендует всем участникам рынка - и потребителям, и производителям электроэнергии - не использовать РДН как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия.

Со своей стороны регулятор для обеспечения прозрачности операций на рынке двусторонних договоров и свободного доступа к этому сегменту всех участников рынка, приложит все усилия для внесения изменений в закон об обязанности всех участников рынка, независимо от формы собственности, осуществлять покупку/продажу электрической энергии по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах, что в том числе минимизирует возможность непрозрачной продажи электроэнергии собственным трейдерам или связанным лицам.

В начале июня в Украине возник дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед". В Минэнерго состоялось совещание под руководством министра Германа Галущенко, по результатам которой министерство обратилось с письмом к НКРЭКУ с предложением, в частности, ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РДН.

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Дата
04
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