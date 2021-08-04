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среда, 04 августа 2021 16:13

На подготовку к школе детям выплатят по 2 тыс. грн: кто получит

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На подготовку к школе детям выплатят по 2 тыс. грн: кто получит
Выплата будет одноразовой. Рассчитана для подготовки к учебному году. Фото: Елена Луценко

145 тыс. детей из многодетных малообеспеченных семей получат от государства по 2 тыс. грн. Их выплатят до начала учебного года.

Выплата будет одноразовой. Предназначена для подготовки к учебному году.

"Получит каждый ребенок, которому по состоянию на 1 августа от шести до 18 лет", - сообщили в Минсоцполитики.

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Для получения помощи родителям не нужно никуда обращаться. Выплатами будут заниматься органы соцзащиты населения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать механизм выплаты денежной помощи 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"Выплаты должны быть проведены уже в августе - это четкий ориентир для правительства", - подчеркнул Зеленский, сообщила пресс-служба главы государства.

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