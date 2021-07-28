Почти 150 тысяч многодетных и малообеспеченных семей получат денежную помощь от государства

Многодетные семьи получат средства. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать механизм выплаты денежной помощи 150 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"Выплаты должны быть проведены уже в августе - это четкий ориентир для правительства", - подчеркнул Зеленский, сообщила прессслужба главы государства.

"Положительные тенденции в экономике и рост доходов государственного бюджета свидетельствуют о том, что у государства есть возможность увеличивать помощь тем нашим гражданам, которые в ней нуждаются. Чиновники должны обеспечить это как можно быстрее и максимально удобно - без всякой бюрократии", - отметил президент.

Для реализации этой инициативы аккумулировано около 300 млн гривен, которые будут направлены на поддержку почти 150 тысяч детей.

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