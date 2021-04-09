На какую работу в Польше ждут украинцев

Польша постоянно вводит изменения из-за пандемии. Фото: unsplash

Наиболее популярными в Польше являются вакансии в пищевой, перерабатывающей и мебельной промышленности.

Об этом рассказала вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич в эфире "Украина 24".

"Несмотря на пандемию во всем мире, на работу в Польшу приехать возможно. Самые популярные вакансии сейчас в пищевой, перерабатывающей, мебельной промышленности, очень много вакансий на логистических складах", - отметила Каролина Богдевич.

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Она напомнила, что существуют ограничения относительно пересечения границы.

"Польша постоянно вводит изменения из-за пандемии. Сегодня можно пересекать границу с обязательным карантином. От него освобождаются те, кто сделает тест на коронавирус уже на территории Польши, и его результат будет отрицательным. Ситуация постоянно меняется, работодатели принимают это во внимание", - сказала Богдевич.

9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию и планируют и в дальнейшем нанимать работников. Те, кому пришлось это сделать - чаще сокращали выплаты максимум на четверть, говорится в результатах опроса OLX Работа.