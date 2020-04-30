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четверг, 30 апреля 2020 14:52

Мясо и овощи снова подорожали: эксперты удивляют ценами

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Мясо и овощи снова подорожали: эксперты удивляют ценами
Через зростання попиту подорожчати можуть овочі борщового набору: морква, буряк, цибуля, картопля, а також яблука pixabay.com/

В Украине за время карантина выросли цены на мясо, картошку и гречку. А самым высоким спросом будут пользоваться овощи борщового набора и крупы. Этими наблюдениями поделились в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

"Изменения потребительских предпочтений произойдут вследствие значительного снижения доходов в результате потери работы, замораживание заработных плат, инфляции и других факторов, связанных с введением карантинных мероприятий", – говорит изданию "Сегодня" кандидат экономических наук Ярослав Навроцкий.

Мясо в Украине подорожало. Если в апреле 2019 года среднемесячная цена говядины (гуляш) в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе 2020 года она повысилась до 143,96 грн/кг (+6,1%). За четыре месяца текущего года гуляш подорожал еще на 9,2% – до 157,22 грн/кг.

По словам Навроцкого, более перспективным в такой ситуации выглядит сектор птицеводства, так как мясо птицы пока что доступно украинцам.

Однако из-за роста спроса могут подорожать овощи борщевого набора: морковь, свекла, лук, картофель, а также яблоки.

Стоимость овощей уже изменилась. Например, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе 2020 года до 15,26 грн/кг (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель будет сохраняться, отмечают в научном центре.

Впрочем, там считают, что снизится спрос на томаты, огурцы, ягоды и зелень, которые хранятся недолго.

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А вот спрос на различные виды зерна и крупы останется высоким – как проявление реакции украинцев на кризисные ситуации. Если с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% – с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса крупа подорожала на 43,2% – до 43,22 грн/кг.

Навроцкий считает, что могут пострадать сегменты молочной отрасли, которые производят дорогие сыры и прочие недешевые молочные продукты.

Отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно: снизится спрос на тропические фрукты и овощи, орехи и органическую продукцию. Зато сохранится интерес к имбирю, лимону и чесноку, которые, по мнению обывателей, повышают иммунитет.

"После открытия рынков увеличится спрос на продукцию местных производителей", - отмечает Навроцкий.

Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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