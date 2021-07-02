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Мы страна третьего мира. Без верховенства права так ею и останемся - Фурса

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Мы страна третьего мира. Без верховенства права так ею и останемся - Фурса
Сергей Фурса: "Судья – это прежде всего моральный авторитет. А когда этого нет, система не работает". Фото: Тарас Подолян

Из-за низкой планки требований к власти страдают украинские наука и образование. Для изменений в обществе люди должны ставить высокие требования. Судебная реформа должна начаться с установления новых правил и набор молодых судей.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"У нас теоретически все есть. Даже еще осталась наука, – говорит он. – Но плохое образование. Мы страна третьего мира. Должны признать. Без технологий и верховенства права останемся таковыми. Украинцы нетребовательны к себе. И к власти тоже. Например, экс-министр здравоохранения Максим Степанов (проработал с 30 марта 2020-го до 18 мая 2021 года. – Gazeta.ua) год занимался непонятно чем. И ему за это ничего не было. Люди всегда должны ставить высокие требования. Мы этого не делаем".

Для реформирования судебной системы нужны моральные авторитеты, отмечает банкир.

"Прибалты в свое время набрали молодых. Пять лет те ошибались. Пусть – главное репутация. Судья – это прежде всего моральный авторитет. А когда этого нет, система не работает. В Украине есть честные судьи. Как в любой профессии – 80 процентов грязи. Как скажут, так и будут делать. Можно брать взятки – будут. Нельзя – не будут. Есть 15 процентов негодяев, которые всем управляют. И 5 процентов тех, кто готов бороться и пришел туда за справедливостью", – утверждает он.

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По мнению эксперта, для успешного реформирования судов надо установить новые правила, вычистить эти 15 процентов и набрать молодых. Взятки, отмечает он, берут в политических и экономических делах: "Их не так много. Когда судят, кто у кого украл корову, нормально решают".

Так как в Украине нет института репутации и нерукопожатости, все склоняются перед важным коррупционером, говорит Сергей Фурса.

"Очистка нужна и Высшей квалификационной комиссии судей, и Высшему совету правосудия. Поможет только привлечение международных экспертов с решающим голосом. Обновление будет долгим. Но через это надо пройти", – заключает он.

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

Проект закона, который запускает судебную реформу в Украине, приняла Верховная Рада во вторник, 29 июня. Документ №3711-д касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Документ предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Фактически она будет кадровым агентством для судов – проводить конкурсы по отбору судей, а также переаттестовывать действующих судей.

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