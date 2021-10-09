"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт

Игорь Гут: "Для бизнеса Украина имеет много преимуществ – высокий уровень проникновения интернета, хорошая дешевая инфраструктура, человеческий капитал. "Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Здесь можно работать и отдыхать. Есть достаточно гибкие правила ведения бизнеса. Но есть и проблемы – коррупция и бюрократия, непредсказуемые суды и силовые органы". Фото: Тарас Подолян

Украина имеет много преимуществ для бизнеса, но есть и серьезные преграды – бюрократия и коррумпированные суды. Установление обязательных кассовых аппаратов существенно усложнит ведение бизнеса для малых компаний.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бизнес-эксперт Игорь Гут.

"Я осторожен с критикой власти, поскольку ситуация в стране непростая, – говорит он. – Есть вещи, которые эта власть делает классно. Например, то, что делает министр цифровой трансформации Михаил Федоров – фантастика. Возможно, на этом направлении и произойдет прорыв в создании условий для предпринимателей. По крайней мере, ИТ-сферы".

Для бизнеса Украина имеет много преимуществ – высокий уровень проникновения интернета, хорошая дешевая инфраструктура, человеческий капитал. "Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Здесь можно работать и отдыхать. Есть достаточно гибкие правила ведения бизнеса. Но есть и проблемы – коррупция и бюрократия, непредсказуемые суды и силовые органы. Это отпугивает бизнес. Если команде Зеленского удастся это решить – будет реальный прорыв. И к нам начнут ехать предприниматели из других стран, как в Штаты", – утверждает эксперт.

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С 2022 года физические предприниматели будут обязаны использовать кассовые аппараты. Для малого бизнеса это минус, считает Гут.

"Это усложнит деятельность малых компаний. Надо вести дополнительную отчетность, тратить средства. Но с налогами мы давно вышли за пределы разумного. Тотальная неуплата. Можно было бы избежать лишней бюрократии и работать на доверии. Но этого нет, поэтому государство ищет механизм контроля и выхода из тени. Хотя, учитывая изобретательность наших предпринимателей, они и это попытаются обойти. Придется делать проверки. Штрафы, конфликты ухудшат условия. Надо искать компромисс", – говорит он.

В попытках фискализации у власти есть ключевая проблема – как отличить малого предпринимателя от крупной компании, использующей форму "физическое лицо-предприниматель" и избегающей налогов. "Малым надо меньше усложнять работу. Только если кто-то из них поднялся, тогда говорить о кассовых аппаратах. В стране происходит массовое злоупотребление. Поэтому власть и приняла такое противоречивое решение", – утверждает эксперт.

Полное интервью с Игорем Гутом читайте в журнале "Країна"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога 2-й – 4-й групп и отмены механизма компенсации покупателям по жалобам относительно расчетов. Обязательные кассовые аппараты отложили до 1 января 2022 года.