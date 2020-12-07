Зеленский отсрочил обязательные кассовые аппараты для предпринимателей

Закон о кассовых аппаратах отложили до 1 января 2022 года. Фото: Texty.org

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога 2-4 групп и отмены механизма компенсации покупателям по жалобам относительно расчетов.

Обязательные кассовые аппараты отложили до 1 января 2022 года, сообщает Офис президента.

Документ отменяет штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете ПРРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций.

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До 1 января 2022 продолжили применения пониженных размеров штрафов за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании ПРРО при проведении расчетов.

3 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. 1 декабря Верховная Рада отсрочила обязательное применение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.