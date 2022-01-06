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суббота, 08 января 2022 12:15

Можем потерять до трети промышленности – экономист

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Можем потерять до трети промышленности – экономист
До 30 апреля предприятия будут покупать газ украинской добычи с максимальной наценкой в 25%. Это сдержит рост цен на социально важные продукты. Фото: slovoidilo.ua

Украинская экономика испытывает энергетический шок. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал экономист Алексей Кущ.

"Предприятия уже покупают газ по 40 гривен за кубометр, электричество – по 5 гривен за киловатт. Себестоимость производства увеличивается, промышленная инфляция составляет более 50 процентов. В то же время, они не могут повышать цены на продукцию, потому что население не сможет ее покупать", - сказал.

До 30 апреля предприятия будут покупать газ украинской добычи с максимальной наценкой в ​​25%. Это сдержит рост цен на социально значимые продукты. Кабмин также обязал добывающие компании до 1 мая продавать 20% украинского газа на бирже. Основными покупателями станут производители социальных сортов хлеба, муки, молока, растительного масла, яиц, курятины.

"Инициатива правительства не решает проблему, – объясняет. - Потому что льготных цен добились только те предприятия, чья продукция входит в социальную корзину. Остальные страдают. В Украине страдает перерабатывающая отрасль, которая начала развиваться. Останавливаются химические заводы. Весной аграриям придется покупать импортные удобрения. Стоят предприятия по выпуску стекла и стеклоизделий. Пострадала тепличная отрасль. Мы можем потерять до 30 процентов промышленности".

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Правительство решает проблему одних производителей за счет других, считает Кущ.

"Перевел проблему на газодобывающие компании. В будущем это может спровоцировать отток инвестиций и сокращение добычи. Если государство и дальше так будет регулировать цены, то частный бизнес будет выходить из этой отрасли. Государственная компания УкрГаз ежегодно уменьшает объемы добычи. Их наращивают частные предприятия. Но они не могут работать в таких условиях регулирования. Инициатива правительства не удержит рост цен на продукты. Для этого требуются другие методы. Льготная цена на газ будет действовать до 30 апреля. В Кабмине надеются, что летом стоимость упадет. Газ действительно подешевеет, но не до того предела, который закладывают предприятия для рентабельной работы", - добавил экономист.

Украинские предприятия пищевой промышленности будут покупать газ по сниженной цене. Касается выпускающих хлеб, муку, молочную продукцию, подсолнечное масло, яйца и куриное мясо. Соответствующее постановление издал Кабинет министров.

Автор: Анна ЖЕЛЕЗНЯК
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