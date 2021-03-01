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понедельник, 01 марта 2021 21:06

Мошенники распространяют фейковый сюжет ТСН о банкротстве Stolitsa group

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Мошенники распространяют фейковый сюжет ТСН о банкротстве Stolitsa group
Фото: Лун

1 марта в ряде Telegram-каналов и интернет-изданий было распространено видео якобы авторства Телевизионной Службы Новостей (ТСН), канала 1+1, с использованием брендинга и стилистики программы, относительно "рейдерства" на рынке "Столичный" со стороны Влады Молчановой. 1+1 media указало на фейковость сюжета, а также отметило, что "сюжет" никогда не выходил в эфире телеканала 1+1 и ТСН.

Об этом говорится в заявлении на сайте 1+1 media.

"Создатели видео пытались воспроизвести фирменный стиль ТСН (логотип проекта, шрифты, "плашки", заставки и т.п.) и логотип телеканала 1+1, что вводит зрителей в заблуждение. Информируем, что ТСН и телеканал 1+1 никоим образом не причастны к созданию упомянутого видео... Этот видеоматериал - дело рук мошенников, которые использовали популярный бренд и репутацию ТСН для достижения собственных целей, которые не известны 1+1 media. Медиагруппа не владеет информацией об указанных в фейковом сюжете событиях", - указывает 1+1 media.

В заявлении зрителей и читателей призывают быть внимательными и проверять информацию, особенно в тех случаях, когда она поступает из недостоверных источников или содержит сомнительный смысл.

"Даже если в видео или статьях используется популярный бренд или лицо канала - подвергайте сомнению такую информацию и проводите тщательный фактчекинг", - добавляет 1+1 media.

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01
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