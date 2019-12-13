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Морковь рекордно подешевела: цена

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Морковь рекордно подешевела: цена
За качественную морковь оптовые покупатели готовы платить 4,5-5 грн/кг. Фото: Depositphotos

Морковь подешевела почти вдвое. Стоит 3-4,5 грн/кг. В сентябре продавали по 6,2-5,5 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом цена упала в 3 раза. За последние 5 лет дешевле, чем сейчас, морковь стоила только в декабре 2016-го. Тогда продавали по 1,8-2,2 грн/кг, пишет "Інфо-Шувар".

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"Некоторые хозяйства настолько отчаялись в возможности заработка на моркови, что даже не собирают урожай. Цены действительно низкие и очень разные. 60% продукции на рынке стоит 2,5-3 гривны за килограмм. За качественную морковь оптовые покупатели готовы платить 4,5-5 гривен", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

По ее словам, себестоимость продукции и затраты на ручной труд выше, чем ее рыночная стоимость.

С начала года лидером по удорожанию стал картофель. Добавил к цене 90,2%, свидетельствуют расчеты Ассоциации поставщиков торговых сетей. Активно дорожать картофель начал в августе. Килограмм в опте стоил 10-12 грн. Прошлые два сезона цена была ниже минимум в 2,5 раза.

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