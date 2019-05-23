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четверг, 23 мая 2019 12:57

Морковь начала дешеветь: актуальные цены

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Морковь начала дешеветь: актуальные цены
В среднем килограмм моркови стоит 16-20 грн. Фото: Радіо ТРЕК

В Украине перестала дорожать морковь. Даже немного подешевела. До этого цены росли в течение шести недель.

В этом сезоне отпускные цены на морковь достигли исторического максимума. В то же время спрос на нее среди покупателей упал. В начале прошлой недели торговля в этом сегменте практически остановилась, передает Украинская плодоовощная ассоциация.

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Чтобы быстрее продать морковь с овощехранилищ, фермеры начали снижать цены на нее. В среднем килограмм продавали по 16-20 грн.

По словам аналитиков, пока у фермеров будут запасы прошлогодней отечественной моркови, цена не будет расти.

В Украине овощи дорожали в 25 раз быстрее, чем росла инфляция. Только за апрель овощи борщевого набора подорожали на четверть. Безоговорочным лидером стала капуста - добавила 43%. Выросла в цене с 17,3 грн за кг в марте до 24,8 грн в апреле.

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23
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