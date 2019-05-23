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четверг, 23 мая 2019 10:34

"Золотая" капуста, морковь и лук: эксперт посчитал, как подорожали овощи

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&quot;Золотая&quot; капуста, морковь и лук: эксперт посчитал, как подорожали овощи
За месяц лук добавил более 6 грн. Стоит 24 грн/кг. Фото: Уніан

В Украине овощи дорожали в 25 раз быстрее, чем росла инфляция.

"Только за апрель овощи борщевого набора подорожали на четверть. Безоговорочным лидером стала капуста - добавила 43%. Выросла в цене с 17,3 гривен за килограмм в марте до 24,8 гривен в апреле", - написал в Facebook директор ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко.

Лук подорожал с 18,5 до 24 грн/кг. Свекла прибавила 17% - выросла с 12,6 до 14,7 грн/кг.

"Морковь в марте стоила 11,4 гривен. В апреле подорожала до 13,1 гривен за килограмм. Картофель добавила 5%. Стоила 10,2 гривен. В апреле - 10,7 гривен", - считает эксперт.

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За год цены выросли еще больше. Лук подорожал с 6,8 грн в апреле 2018-го до 24 грн/кг в апреле 2019 года. Капуста - с 9,2 до 24,8 грн/кг. Картофель - с 7,8 до 10,7 грн/кг. Свекла выросла в цене с 12,7 до 14,7 грн/кг. Морковь - с 12,9 до 13,1 грн.

"Потребительская инфляция в апреле составила 1%. Также на 1% девальвировала национальная валюта. Курс Нацбанка на начало апреля составил 26,3 гривен за доллар, а на 30 апреля - 26,6 гривен", - подытожил Алексей Дорошенко.

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.

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