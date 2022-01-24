Monobank тестирует приложение для торговли акциями, за первый день – более 7 тыс. загрузок

Monobank тестирует приложение для торговли акциями. Фото: moneybanking.com

Украинский Мonobank объявил о запуске приложения для торговли акциями — mono invest.

"Есть контакт! Отправляем приглашения в порядке очереди на предзаказ", – написал в Telegram канале соучредитель проекта Олег Гороховский.

Чтобы торговать акциями, клиентам необходимо установить отдельное приложение – mono invest. До 31 марта комиссия за торговлю составит 0,01% от суммы сделки (но не менее $0,01), а с апреля – 0,3% (но не менее $1).

Приложение mono invest доступно для скачивания в App Store и Google Play. Однако, авторизоваться в приложении и получить возможность им пользоваться сейчас могут только те клиенты Мonobank, которые отправляли соответствующую заявку.

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Приложение mono invest за первый день скачали более 7 тыс. раз, сообщил Гороховский.

В январе Monobank предупредил, что компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино. Соучредитель банка Гороховский также сообщил, что появились фирмы, эксплуатирующие название банка. Они с ним не связаны.