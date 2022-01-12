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среда, 12 января 2022 09:44

Monobank предупредил о мошенниках

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Monobank предупредил о мошенниках
Гороховский предупредил, что банк не запускал казино. Фото: t.me/OGoMono

В Monobank предупредили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино.

Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил об этом в Telegram.

"Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов. Наша СБУ с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих мошенников, но они появляются как грибы после дождя. Пожалуйста, поделитесь этой информацией с друзьями и знакомыми", - написал он.

Гороховский добавил, что появились фирмы, эксплуатирующие название банка. Они с ним не связаны.

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"Monopizza, monotaxi, мороженое Mono и даже этот ресторан в Таиланде также не имеют к нам никакого отношения. Их всех объединяет то, что им не хватает ума придумать что-нибудь стоящее и они воруют чужие креативы", - добавил он.

Приватбанк предупредил украинцев о новой схеме массового фишинга личных данных по поводу выплаты 1 тыс. грн. Ни в коем случае нельзя вводить личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

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