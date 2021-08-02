Monobank собирается поглотить другое финучреждение - СМИ

Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank уже в ближайшие месяцы.

Сделка находится на финальной стадии и может состояться в августе-сентябре, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в банковских кругах. В то же время в финучреждениях не подтвердили эти планы.

"Впервые об этом слышу", – заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

Соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский не только не подтвердил информацию, но и потроллил издание в Telegram.



Автор: t.me/OGoMono Соучредитель мобильного банка Олег Гороховский не подтвердил информацию в Telegram

Бренд Monobank принадлежит группе "ТАС" и Fintech Band. По состоянию на начало 2021 года Альфа-Банк через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит пяти бизнесменам и двум организациям: Михаилу Фридману, который имеет гражданство Израиля, РФ и Великобритании, принадлежат 32,86% акций; Герману Хану (гражданство – Израиль, РФ, Великобритания) - 20,97% акций; Алексею Кузьмичеву (гражданство – РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) – 16,3% акций; Петру Авену (гражданство – РФ, Латвия) – 12,4% акций; Андрею Косогову (гражданин РФ) – 3,67% акций; итальянской UniCredit S.p.A. – 9,9% акций и The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акций.

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Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Для работы используют банковскую лицензию Universal Bank, принадлежащую украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В феврале 2021-го Дубилет и Владимир Яценко вышли из состава бенефициарных владельцев компании. Это связано с объявленными им подозрениями по делу о хищениях в Приватбанке. Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн финучреждения, находится в розыске. В начале июня ВАКС заочно его арестовал.