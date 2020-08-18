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вторник, 18 августа 2020 10:26

Минздрав обвиняют в намерении неэффективно потратить свыше 5 млрд грн

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Минздрав обвиняют в намерении неэффективно потратить свыше 5 млрд грн
Минздрав проводит закупки, которые не имеют законодательного обоснования. Фото: rbc.ua

Под видом реализации обещания президента об оснащении приемных отделений опорных больниц Министерство здравоохранения Украины планирует закупить медоборудование, которое к этим отделениям не относится. Причем потратив на эти цели 5,3 млрд гривен, ведомство рискует оставить регионы вообще без обустроенных отделений экстренной медицинской помощи из-за отсутствия денег на необходимое медоборудование.

Об этом в блоге на "Левом береге" пишет врач, экс-заместитель главы Одесской ОГА Сергей Калинчук.

По его словам, 5,3 млрд гривен, которые были выделены постановлением Кабмина от 8 июля 2020 года №613 для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц, Минздрав планирует потратить на 48 ангиографов (с ориентировочной стоимостью 22,5 млн гривен за единицу), 161 компьютерный томограф (22 млн гривен за единицу) и 135 эндоскопических стоек (5 млн гривен за единицу).

По словам Калинчука, все предложенное к закупке медоборудование не относится к приемным отделениям, которые в Украине должны стать аналогами западных Emergency Departments.

Согласно приказу Минздрава от 19.05.2020 №1167, которым был утвержден "Примерный табель материально-технического оснащения отделений экстренной медицинской помощи", указанное оборудование должно быть в больнице, но не в отделении экстренной медицинской помощи. А то оборудование, которое непосредственно необходимо для отделений, закупать не планируется.

Более того, сама закупка не имеет законодательного обоснования. Так, упомянутым постановлением Кабмина №613 деньги выделены на закупку медоборудования для "приемных отделений", но в профильном законе "Об экстренной медицинской помощи" формулировка "приемные отделения" отсутствует, а речь там идет только об "отделениях экстренной медицинской помощи". Поэтому, отмечает врач, открытым остается вопрос, как Кабмин планирует законно потратить более 5 млрд гривен на "приемные отделения", создание и существование которых вообще не предусмотрено законодательством.

Также Сергей Калинчук выразил уверенность, что из-за отсутствия финансирования, опорные больницы не смогут создать отделения экстренной медицинской помощи, на оснащение которых нужно потратить еще десятки миллионы гривен.

По словам эксперта, в среде коммерсантов объясняют такую инициативу Минздрава желанием провести закупку с "ожидаемым результатом"

Напомним, в феврале этого года президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить функционирование свыше 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Согласно распоряжению Кабмина от 15 января 2020 года №23-р, всего в Украине насчитывается 212 опорных больниц.

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