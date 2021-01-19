Минсоцполитики просит не затягивать с введением пенсионной реформы

В Минсоцполитики считают, что их предложения обеспечат снижение рисков коррупции. Фото: pixabay.com

Минсоцполитики предоставило профильному комитету Рады предложения к законпроектам о накопительной пенсионной реформе и о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

В ведомстве заявили, что медлить с внедрением пенсионных накоплений нельзя, сообщает пресс-служба министерства.

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В Минсоцполитики считают, что их предложения обеспечат функциональную способность системы, ее соответствие рыночным реалиям, уменьшение коррупционных рисков, усиления защиты человека и его пенсионных накоплений, а также:

- обеспечат снижение рисков коррупции и злоупотреблений;

- усилят ответственность учредителей негосударственных пенсионных фондов, которые будут предоставлять услуги системе накопительного пенсионного обеспечения;

- введут единые подходы к пенсионных выплат в накопительной системе;

- предоставят возможность не увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для работодателей и работников.

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине увеличат до 60 лет.